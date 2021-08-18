У Києві під час репетиції військового параду з натовпу вибіг озброєний чоловік

В руках чоловіка була зброя / соцмережі

У столиці під час репетиції військового параду до Дня Незалежності в середу, 18 серпня, стався небезпечний випадок. В ході заходів з натовпу глядачів вибіг озброєний чоловік.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", його відразу затримали.

"На що він розраховував при такій концентрації силовиків в центрі - незрозуміло, але дуже цікаво", - зазначено в повідомленні.

Тим часом, в Печерському управлінні поліції розповіли, що інцидент стався на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі.

Деталей у цій справі поки немає. У поліції підозрюють, що це був наслідок заторів, які виникли через перекриття вулиць.

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Фахівці з'ясовують точні обставини події.

Нагадаємо, в центрі української столиці в середу, 18 серпня проходить перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності. У зв'язку з цим вулиці Києва перекриті і на дорогах виникли затори.

Військова кількома колонами техніка рухається в бік Майдану. Таким чином затори утворилися на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, проспекті Перемоги (частково перекритий), вулицях Басейній, Прорізній, Володимирській, Хмельницького, Гончара, Бульварно-Кудрявській, Чорновола, Довженка, Гетьмана, Повітрофлотському проспекті та багатьох інших.