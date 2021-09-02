У Києві водій автобуса волоком протягнув пенсіонерку по асфальту / Київ Оперативний

У столиці України поблизу станції "Палац спорту" сталася надзвичайна подія. Як повідомляти Телеграм-канал пабліка Київ Оперативний , водій автобуса, закривши вхідні двері, протягнув по вулиці пенсіонерку, яка не встигла вийти на зупинці.

Деякі з очевидців стверджують, що в київських маршрутках і автобусах такі надзвичайні події — нібито звичайна і популярна практика.

"На 470 маршруті, наприклад, це постійна історія. Люди просто вистрибують практично на ходу. Я цю ситуацію спостерігала багаторазово! Тому завжди виходила через передні двері, попереджаючи водія, щоб не поспішав її закривати", - розповідає пасажирка.

Очевидці нарікають, що швидка допомога нібито їхала понад 40 хвилин. Але медики пізніше констатували, що життю пенсіонерки нічого не загрожує.

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