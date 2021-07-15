У Києві водій автобуса затиснув дитині руку дверима і обматюкав пасажирів

Кияни просять допомогти встановити, хто з водіїв автобуса №21 був за кермом / Фото Telegram-канал Troeshcina

У Києві на Троєщині водій автобуса через свою неуважність травмував руку дитині. Замість того щоби вибачитися, він почав нецензурно висловлюватися на адресу пасажирів.

Інцидент стався 14 липня на маршруті міського автобуса №21, повідомляє Telegram-канал Troeshcina.

Зазначається, що водій маршрутки не переконався, що всі пасажири зайшли у салон і поспішив закрити двері, затиснувши руку дитини. Дівчинка дуже злякалася. Її мати Олена розповіла про стан дитини.

"Водили до лікаря. Є синяк на руці. Слава Богу, без забою. Але вона дуже злякалася! Він міг би хоча б вибачитися, а не мати гнути", - розповіла жінка виданню Сегодня.

Кияни просять допомогти встановити, хто з водіїв цього маршруту був за кермом. За номером автобуса це зробити важко, оскільки на фото він розмитий.

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У КП Київпастранс пообіцяли, що будуть розбиратися в цій ситуації.

Як повідомляв Главред, в Дніпрі сталася бійка між водієм маршрутного автобуса і одним з пасажирів. Водій нібито звернувся на "ти" до пасажира. Той образився на фамільярність, після чого пустив у хід кулаки.

А в одеській маршрутці посварилися пасажири. Люди обурилися через те, що молода пара їхала в транспорті майже голою. Хлопець був у шортах з голим торсом, а дівчина - в бікіні.