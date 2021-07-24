У Києві водій не пустив до маршрутки жінку з п'ятьма дітьми з дивним поясненням

У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми / скриншот соцмережі

Кричущий випадок стався у Києві - водій не пустив до маршрутки жінку з п'ятьма дітьми, при цьому одна дитина була у колясці.

Інцидент стався 21 липня, на маршруті №590, повідомила у Facebook Валерія Сорочан, яка стала свідком інциденту.

Зокрема, свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.

Крім того, він зазначив, що з жінкою було ще четверо малолітніх дітей від семи до 12 років.

У коментарях користувачі соцмережі пишуть, що шоковані вчинком водія. Деякі повідомили, що при цьому водій часто під час їзди розмовляє телефоном.

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"Це муділо возить людей і тріндить по телефону в той же час постійно. А на зауваження пасажирів верещить і висажує", - сказала жінка, яка їздить цим маршрутом.

"Він просто хамло, це вроджене", - висловилася Вікторія Перебийніс.

За інформацією 44.ua, представник компанії-перевізника "Універсал-транс" повідомив, що за кермом транспортного засобу перебував водій зі 40-річним стажем.

"Він просто по-людськи не взяв жінку з дітьми, тому що боявся ризикувати їх життям", - повідомили у компанії.

Однак, за "благородний" вчинок водієві все ж винесли догану, але звільняти не збираються.

У Києві водій не пустив до маршрутки жінку з п'ятьма дітьми / скриншот соцмережі

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