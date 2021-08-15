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У Києві озброєний чоловік напав на бригаду "швидкої" допомоги

15 серпня 2021, 20:41

Неадекват був з кинджалом.

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Чоловік побив шибки в машині "швидкої" допомоги / Соцмережі

У суботу, 14 серпня, в Києві на вулиці Зодчих стався кричущий випадок. Чоловік з кинджалом напав на бригаду медиків і ганявся за лікарями.

Як повідомляє "Київ оперативний", "швидку" викликала мати чоловіка. Вона стверджувала, що у нього напад, а "з рота йде піна".

Лікар і двоє фельдшерів, які прибули на виклик, ледь не постраждали від неадекватних дій нібито хворого. Чоловік відразу зустрів їх зі зброєю. Завдяки миттєвій реакції на інцидент одного з фельдшерів, який відштовхнув хворого, обидва медики втекли вниз по сходах. Однак чоловік кинувся за ними.

Крім цього, на вулиці схопив камінь і почав кидати його в машину "швидкої" допомоги, побивши в ній скло.

Медики викликали на місце події копів. Зазначається, що ті прибули оперативно - через 20 хвилин. Але зловмисник встиг втекти. Хоча пізніше він повернувся додому, як ні в чому не бувало, і там був затриманий.

З'ясувалося, що неадекват страждає алкоголізмом.

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Нагадаємо, у неділю, 15 серпня, подібна трагедія сталася в Херсонській області. Там на робочому місці загинув поліцейський. Прибувши на виклик, місцевий коп і медик "швидкої" допомоги отримали ножові поранення від рук 44-річного чоловіка, у якого різко загострилася психічна хвороба.

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