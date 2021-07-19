У Києві біля великого ТРЦ сталася кривава різанина / скріншот з відео

У Києві в ніч на понеділок, 19 липня, стався конфлікт з різаниною між двома чоловіками біля ТРЦ "Гулівер". Відеозапис інциденту (його не рекомендується дивитися людям молодше 18 років) був опублікований в Telegram-канал "Київ Оперативний".

За словами очевидців, які записали відео, сутичка сталася біля входу в торговий центр і почалася зі словесної перепалки, яка переросла в поштовхи. Далі один з конфліктуючих дістав ніж і штрикнув свого опонента, сильно пошкодивши тому сухожилля. Причина інциденту поки точно невідома.

Лікарі насилу зупинили кровотечу. Нападника з ножем швидко знайшли і затримали співробітники поліції.

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Нагадаємо, раніше, 2 травня 2021 року в Дарницькому районі Києва сталася масова бійка, у хід пішов ніж. Одна людина отримала ножове поранення в печінку.

"Його госпіталізували з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом і розбитою головою медики надали допомогу на місці", – розповіли копи.