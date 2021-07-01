У Києві біля посольства РФ "підпалили Кремль"

Біля посольства РФ у Києві провели акцію / Фото УНІАН

У Києві біля будівлі Посольства Російської Федерації пройщла акція, в рамках якої президенту РФ Володимиру Путіну нагадали, що на нього чекає покарання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

У рамках акції активісти за допомогою лазерного проектора на стінах посольства демонстрували різні гасла, передає УНІАН. Зокрема, серед них були такі написи: "Вітаємо нашу збірну з перемогою!", "Гаага чекає", "Росія без майбутнього через шизофренію Путіна", "Президента РФ пора списувати - чим далі, тим гірше", "Путін - х**ло!", "Росіяни - прокиньтеся" та інші.

Крім того, активісти вивели на стіни посольства РФ проекцію "палаючого Кремля".

Організатор акції Юрій Федоренко, який очолює Громадську організацію "Ардіс" (Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод), пояснив, що мета акції полягає в тому, щоб "пан Путін не забував, що рано чи пізно на нього чекає Гаага".

Як повідомляв Главред, у Празі співробітники правоохоронних органів затримали 7 осіб, які в ніч на 18 квітня облили кетчупом стіну будівлі навколо посольства Росії у Чехії.

Порушено кримінальне провадження про адміністративне правопорушення. Проводиться розслідування.