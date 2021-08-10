У Києві лікар відмовив у терміновій допомозі дитині: подробиці скандалу

Швидка допомога / УНІАН

У Києві 4 серпня трапився кричущий випадок з лікарем і пацієнтом в Оболонському районі столиці. Дитині стало погано і швидка по телефону відправила до найближчого чергового лора в Київ, але лікар надавати допомогу відмовився.

Як передає ТСН, у Бучі, де проживає сім'я, о 21:00 чергових отоларингологів не було, а тому швидка направила їх до Києва.

"На Богатирську. Лікарня номер 1. Там лікар сказав, що без направлення нас не прийме. А потім додав, що ми не з Києва. А потім каже, що огляд коштуватиме 300 грн", - згадує жінка.

Жінка зателефонувала на гарячу лінію МОЗ. Після довгих суперечок лікар таки оглянув хлопця і направив в "Охматдит".

Журналісти прибули до лікарні, де працює лікар, щоб поспілкуватися з ним. Однак отоларинголог відмовився що-небудь коментувати.

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"За ненадання медичної допомоги встановлена кримінальна відповідальність. Вимога лікарів сплатити кошти - це порушення кримінального закону. Є кримінальна стаття. Покарання - 1700 грн або до двох місяців виправних робіт. Гірше буде те, що такий лікар буде звільнений швидше за все", - говорить адвокат Лаврентій Царук.

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Як зазначає фахівець, відразу потрібно дзвонити на "102". З цього моменту починається кримінальне впровадження, реєструється заява.

У критичній ситуації мати хлопчика цього не зробила, але вже зараз написала скаргу в МОЗ і Національну службу здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Боярці (Київська область) біля відділення реанімації померла 53-річна Світлана Гончар. У жінки був серцевий напад, вона була у важкому стані, але лікарі відмовилися приймати пацієнтку.

За словами рідних жінки, за кілька днів до цього до неї відмовилася приїхати "швидка", хоча у жінки були ознаки інсульту. Світлану Гончар родичі привезли в реанімацію самі.

Жінка померла 25 жовтня під відділенням реанімації фактично на руках у свого чоловіка.