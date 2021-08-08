У Києві лікар вимагав хабар і відмовився лікувати безпорадну дитину

В Києві лікар-отоларинголог вимагав хабар у 300 гривень за Первинний огляд дитини. І категорично відмовлявся безкоштовно оглядати маленького пацієнта. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла мати хлопчика Тетяна Ручковська.

За її словами, інцидент трапився в Києві минулої середи, 4 серпня. Дитині стало погано пізно ввечері. Мати звернулася в "швидку допомогу". Там хлопчика направили в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1. Там до мами з дитиною вийшов лікар Олег Мельник.

За словами жінки, дізнавшись, що вони проживають не в Києві, а в області, та ще у них немає на руках направлення дільничного педіатра, лікар сказав, що йому повинні йому заплатити 300 гривень за огляд. А в разі, якщо потрібно буде надати негайну допомогу, то доведеться заплатити ще.

"На наші запитання про квитанцію і де знаходиться Каса, він іронічно і нахабно посміхався. Що з дитиною, його не цікавить. Ми звернулися до чергового з Департаменту МОЗ", - написала жінка.

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Лікар, однак заявив, що не зобов'язаний оглядати дитину ‒ попри слова чергового, що, згідно із законодавством, він не має права відмовити в огляді та наданні допомоги.

"Людина, яка називає себе лікарем, відмовляється від своїх прямих обов'язків, вимагаючи коштів і ще нічого не зробивши. Я не кажу про те, що як будь-яка мати, я готова була заплатити, і навіть більше, ніж він вимагав. Але обурює - що він не поцікавився станом дитини. Його цікавили тільки гроші. Йому було байдуже, як почувається дитина і що з ним взагалі", ‒ підсумувала жінка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Боярці (Київська область) біля відділення реанімації померла 53-річна Світлана Гончар. У жінки був серцевий напад, вона була у важкому стані, але лікарі відмовилися приймати пацієнтку.

За словами рідних жінки, за кілька днів до цього до неї відмовилася приїхати "швидка", хоча у жінки були ознаки інсульту. Світлану Гончар родичі привезли в реанімацію самі.

Жінка померла 25 жовтня під відділенням реанімації фактично на руках у свого чоловіка.