У Києві спалахнув покинутий Льодовий стадіон

У столиці загорівся Льодовий стадіон / Віталій Носач, РБК-Україна

У Голосіївському районі Києва ввечері у четвер, 17 червня, сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону. Загоряння сталося ввечері 17 червня, пише Київ Оперативний.

Займання сталося за адресою проспект Академіка Глушкова, 9.

"Прямо зараз палає покинутий Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили РБК-Україна, що пожежа там не масштабна.

"Загорілося два квадратних метри пластику", - повідомили в ДСНС.

Причини загоряння поки що не відомі.

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Раніше Главред писав про те, що в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool. Над заводом піднімається величезний стовп диму.

Пожежна служба Роктона вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі і підприємства в радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа