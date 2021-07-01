У Києві злетять ціни на таксі: з'явилися нові тарифи Uber

Uber підвищує тарифи / autoporady.com

В Україні за перше півріччя злетіли ціни на продукти, тарифи на комуналку і проїзд в громадському транспорті. Тепер же українців чекає і підвищення тарифів на послуги таксі.

Як стало відомо Главреду, таксі-сервіс Uber незабаром накрутить тарифи на послуги.

Сервіс вже повідомив своїм водіям про підвищення тарифів, і розіслав їм листи, в яких наголошується, що вони зможуть заробляти більше.

За словами голови Української таксомоторної асоціації (УТМА) Андрія Антонюка, за останні півтора року поїздка на таксі в середньому зросла на 10-20%.

"Основна причина - істотно подорожчало паливо. Але насправді, вартість проїзду в таксі до карантину, на мій погляд, була дещо занижена. Ринок таксі був перенасичений, тому багато служб, особливо ті, хто не платить податки, відверто демпінгували. Через карантин клієнтів стало менше, менше на лінії машин, і багато хто став піднімати вартість проїзду", — каже Антонюк.

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Нові розцінки служби-таксі Uber виглядають так:

Подача таксі UberX зросте з 25 до 32 гривень - при цьому мінімальна оплата зросте з 40 до 50 гривень.

Подача економ-тарифу Uber Saver буде 25,60 гривень, мінімальна оплата 40 гривень.

Подача Uber Green зросте з 30 до 35,20 гривень, а мінімальна оплата залишиться колишньою 55 гривень.

Один з найдорожчих тарифів UberVan також підніме вартість подачі автомобіля з 45 гривень до 48 гривень.

Судячи з нових розцінок служби таксі, тарифи вирішили підняти на найоптимальніші і дешеві автомобілі.

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Зазначимо, що це вже не перше підвищення тарифів від перевізників у 2021 році.

У квітні і травні на хвилі ажіотажу через заборону на проїзд у громадському транспорті без спецпропусків, ціни на послуги таксі зросли втричі і вище. Пізніше, після карантину, 11 травня українцям також повідомили про подорожчання проїзду в таксі, і це сталося незважаючи на те, що ціни на паливо падали.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві - про що раніше повідомляв Главред:

Комунальні підприємства Київський метрополітен і Київпастранс 13 травня зробили заяви про збитки на тлі епідемії коронавірусної інфекції і закликали владу столиці або виділити їм додаткові фінансові кошти з бюджету, або переглянути вартість проїзду в бік підвищення.

Згідно з розрахунками перевізників, вартість проїзду в метро повинна становити 21 гривню, в наземному транспорті – 25 гривень. Саме такі тарифи, на їхню думку, на даний момент є економічно обґрунтованими цінами на проїзд у громадському транспорті.