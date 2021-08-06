У Києві за вакцинацію дарують квитки на футбол

Вакцинований зможуть безкоштовно відвідати футбольний матч / УНІАН

Кияни та гості столиці, які отримали щеплення від коронавірусної інфекції, зможуть безкоштовно сходити на футбольний матч. Так київська влада, перейнявши досвід іноземних держав, вирішила збільшити кількість вакцинованих українців.

Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що квитки можна отримати після імунізації в центрі масової вакцинації, який відкрився 1 серпня в київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Поки квитки видають на матчі: "Шахтар" - "Олександрія", який відбудеться 7 серпня і "Шахтар" - "Генк", який пройде 10 серпня. Матчі відбудуться на НСК "Олімпійський " у Києві.

Тим часом, в МОЗ анонсували, що незабаром вакциновані українці зможуть отримати квитки і на інші матчі.

Записатися на вакцинацію можуть всі повнолітні охочі через онлайн-систему HELSI. Прищеплюють в ТРЦ вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Коронавірус в Україні-про що раніше писав головред: