У Києві за вакцинацію дарують квитки на футбол

Сходити на футбольний матч можна буде безкоштовно, отримавши щеплення від COVID-19.
Кияни та гості столиці, які отримали щеплення від коронавірусної інфекції, зможуть безкоштовно сходити на футбольний матч. Так київська влада, перейнявши досвід іноземних держав, вирішила збільшити кількість вакцинованих українців.
Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що квитки можна отримати після імунізації в центрі масової вакцинації, який відкрився 1 серпня в київському ТРЦ Blockbuster Mall.
Поки квитки видають на матчі: "Шахтар" - "Олександрія", який відбудеться 7 серпня і "Шахтар" - "Генк", який пройде 10 серпня. Матчі відбудуться на НСК "Олімпійський " у Києві.
Тим часом, в МОЗ анонсували, що незабаром вакциновані українці зможуть отримати квитки і на інші матчі.
Записатися на вакцинацію можуть всі повнолітні охочі через онлайн-систему HELSI. Прищеплюють в ТРЦ вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.
Коронавірус в Україні-про що раніше писав головред:
- В РНБО попередили про те, що показники захворюваності COVID - 19 в Україні можуть зрости після повернення людей з відпусток. Причиною є циркуляція штаму Дельта в сусідніх країнах. Вже у вересні-початку жовтня очікується новий спалах.
- Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що влада розглядає два базових сценарії: оптимістичний, при якому спалах може трапитися в другій половині вересня і песимістичний – сплеск захворюваності коронавірусом може статися в першій половині серпня.