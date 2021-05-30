У Києві затримали грабіжника жінок на побаченнях, який втік із зали суду у Ірпені

Зловмисник, який втік із залу суду у Ірпені, затриманий поліцією / пресслужба поліції Київської області

У Києві був затриманий уродженець Азербайджану Мамедсой Афрас Куддасар-Огли, якому 28 травня вдалося втекти з-під варти міського суду у Ірпені. Його звинувачують в тому, що він обманював і грабував жінок прямо на побаченнях.

Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, незабаром йому оголосять про підозру за втечу і напад на співробітника правоохоронних органів.

У поліції також додали, що Афраса Куддасар-Огли затримали на Нивках. Спецназівець побачив на вулиці підходящу за описом в орієнтуванні людину, після чого його затримали.

"Втікача затримали наші столичні колеги за нашим орієнтуванням на столичних Нивках. Найближчим часом втікачу буде оголошено підозру за втечу і напад на співробітника поліції під час втечі", - уточнили поліцейські виданню Сьогодні.

Нагадаємо, раніше у Бучі та Вишгороді Київської області несподівано для місцевих жителів з'явилися поліцейські контрольно-пропускні пункти. Поліція проводила заходи, пов'язані з розшуком зловмисника, який зумів втекти із зали суду у Ірпені.

У поліції заявляли, над ним повинен був відбутися суд через кримінальну справу, в рамках якої зафіксовані факти його приходу на побачення до жінок з метою їх обману і пограбування.