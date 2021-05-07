У Києві живцем спалили чоловіка

Чоловіка спалили в недобудові / Фейсбук поліції Києва

У Києві двоє чоловіків підпалили людину через помсту - той нібито образив сина одного з підозрюваних. Про це повідомляється на сторінці Поліції Києва у Facebook.

У поліції зазначають, що зловмисник із товаришем вирішив "поквитатись" із незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина.

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Вони облили чоловіка займистою речовиною та підпалили. Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер. Як наголошують поліцейські, за скоєне затриманим загрожуєдовічне позбавлення волі.

"Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні", - заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Повідомляється, що затриманими виявились уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.