У Києві здоровенний чоловік по-звірячому побив хлопця з нестандартною зовнішністю

У Києві здоровенний чоловік у кров побив хлопця / flickr.com/waltstoneburner

У Києві в районі житлового масиву бритоголовий чоловік жорстоко побив молодого хлопця через нестандартну зовнішність. Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Інцидент стався на проспекті імені Петра Григоренка. Нападник побив хлопця в під'їзді будинку №12.

У повідомленні під відео вказали, що чоловік почав чіплятися до хлопця ще біля під'їзду. Він зайшов разом з потерпілим всередину, а потім в холі біля ліфта його побив. Причиною нападу була нестандартна зовнішність киянина.

"Вже ніби й не Середньовіччя, а мракобісся досі процвітає. Ну і щоб інші також розуміли, які дивовижні істоти живуть поруч з нами. Чоловік удвічі старший за хлопця, більший і сильніший - і таке собі дозволяє", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий написав на нападника заяву в поліцію. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інклюзивному класі Київської школи №58 хлопчика з аутизмом побила вчителька, оскільки той її не слухався. На відео потрапили численні струси, шльопанці по сідницях і запотиличники.

За деякою інформацією, такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, в даний час проводиться відповідна перевірка.