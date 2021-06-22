УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві здоровенний чоловік по-звірячому побив хлопця з нестандартною зовнішністю

22 червня 2021, 09:06

Інцидент стався на проспекті імені Петра Григоренка - київський житловий масив Позняки. Нападник жорстоко побив хлопця в під'їзді будинку №12.

кулак
У Києві здоровенний чоловік у кров побив хлопця / flickr.com/waltstoneburner

У Києві в районі житлового масиву бритоголовий чоловік жорстоко побив молодого хлопця через нестандартну зовнішність. Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Інцидент стався на проспекті імені Петра Григоренка. Нападник побив хлопця в під'їзді будинку №12.

У повідомленні під відео вказали, що чоловік почав чіплятися до хлопця ще біля під'їзду. Він зайшов разом з потерпілим всередину, а потім в холі біля ліфта його побив. Причиною нападу була нестандартна зовнішність киянина.

"Вже ніби й не Середньовіччя, а мракобісся досі процвітає. Ну і щоб інші також розуміли, які дивовижні істоти живуть поруч з нами. Чоловік удвічі старший за хлопця, більший і сильніший - і таке собі дозволяє", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий написав на нападника заяву в поліцію. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.

Реклама

читайте такожПравоохоронці затримали 16-річного хлопця, який жорстоко побив дівчину в Харкові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інклюзивному класі Київської школи №58 хлопчика з аутизмом побила вчителька, оскільки той її не слухався. На відео потрапили численні струси, шльопанці по сідницях і запотиличники.

За деякою інформацією, такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, в даний час проводиться відповідна перевірка.

новини Києва новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві здоровенний чоловік по-звірячому побив хлопця з нестандартною зовнішністю». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Експерт повідав, з якими продуктами поєднується сир, а з якими його краще не їстиЕксперт повідав, з якими продуктами поєднується сир, а з якими його краще не їсти Як Держдума навчить весь світ співати "Путін х***о"Як Держдума навчить весь світ співати "Путін х***о" У моду на літо 2021 повернулися надзвичайно зручні джинси у стилі 80-х, які підходять всімУ моду на літо 2021 повернулися надзвичайно зручні джинси у стилі 80-х, які підходять всім Вірмени втомилися бути "маленьким, але гордим народом"Вірмени втомилися бути "маленьким, але гордим народом" Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолоданняСиноптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Останні новини

17:12

У Мінкульті надрукували тисячі брошур на випадок військової атаки України Росією

17:10

Україна покинула угоду СНД з туризму: всьому виною Росія Відео

17:09

В Україні планують побудувати новий завод з технологією прямого відновлення заліза

17:04

Метінвест інвестує півмільярда доларів в екологічні проекти в найближчі 5 років

16:52

Гороскоп на завтра 24 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада та романтичний вчинок Відео

Реклама
16:48

FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 та інші новинки отримали великі знижки в PS Store Відео

16:32

Українські металурги планують використовувати водень для зниження шкідливих викидів

16:22

На одеському узбережжі з'явилися "домашні" лисиці: тварини абсолютно не бояться людей Фото

16:17

Що можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецепти Відео

16:01

Через пораду львівського горе-педіатра немовля отримало серйозні опіки рота

15:59

У Мережі існує сайт-самогубець: він самознищиться, якщо там не писатимуть люди

15:59

У Рівному не вийшов з коми і помер водій маршрутки, побитий сином пасажирки Відео

15:53

На ринку руди і металопродукції прогнозують зниження цін

15:51

Як працюють Укрпошта та Нова Пошта на Трійцю та День Конституції 2021 Відео

15:38

"Не люблю базік": Потап вибухнув погрозами

15:28

Метінвест за пів року збільшив сплату податку на прибуток у 7 разів

15:22

Новий вид "бомб": на обстріл есмінця в Чорному морі відреагували Лондон і Київ Відео

15:10

Пилові бурі заполонили Україну: коли вони підуть - відповідь синоптиків Відео

15:07

Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка

14:53

У "Метінвест" виступили проти ініціативи щодо підвищення рентної ставки

Реклама
14:51

В Овруцькій міській лікарні відкрили нове сучасне приймальне відділення

14:24

День рибалки 2021 в Україні та всесвітній - коли відзначають

14:22

"Курйозний огляд": на зустрічі Зеленського і Зурабішвілі солдат впустив амуніцію Відео

14:16

Біля берегів Криму ФСБ відкрила вогонь у бік британського есмінця – росЗМІ

14:13

В Івано-Франківську помер легендарний футболіст київського Динамо Відео

14:05

Як відрізнити фахівців-екологів від екотерористів - відповідь експертів Відео

13:42

Розкрито дату анонсу і початок продажів новітніх iPhone 13 Відео

13:25

Співпраця КПІ та "Метінвест політехніка" стала щільнішою: деякі студенти зможуть попрактикуватися Відео

13:19

Смертельне плавання в Київському морі на матрацах: знайдено тіло ще однієї дитини Відео

13:00

Все вирішиться сьогодні: що потрібно Україні для виходу в плей-офф Євро-2020

12:55

Нема чого битися - не треба одружуватися: в Україні катастрофічно впала кількість шлюбів Відео

12:22

"Навіть не соромиться": нардеп Тищенко заради особистого відео затримав виліт літака Відео

12:14

В Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитиме Відео

12:07

"Очко і дупло": Гордон відзначився новим ідіотським жартом Відео

11:43

Тимошенко розповів подробиці президентської програми "Здорова Україна"

11:34

"Туристичний сезон накрився": в Ялті в море змило сміття з незаконних звалищ, купатися заборонено Відео

11:31

РФ проти навчань США і НАТО в Sea Breeze-2021: російське посольство зробило заяву Відео

11:29

Брудно обматюкала поліцейських та кинула недопалок: в Одесі жінка влаштувала перекур у тролейбусі Відео

11:23

Пекельне пекло триває: синоптик оголосила, коли посвіжіє в Україні Відео

10:36

Перша малина за рекордними цінами: скільки коштує ягода на українських ринках Відео

Реклама
10:34

День державної служби: красиві привітання - картинки та слова

10:13

Почав війну і говорить про "процвітання": Путін розповів про "відповідальність" за сусідні країни Відео

10:05

Масове отруєння суші в Харкові: відомі перші результати досліджень Відео

09:13

Убив одним ударом у серце: на Херсонщині забійник худоби вкоротив собі віку

09:11

З якими продуктами не можна поєднувати банани - експерт Відео

08:37

Гороскоп на 23 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особисті "перевороти" і прибуткові ідеї Відео

08:30

"Божевільні" доходи кримчан Погляд

08:19

Кількість хворих на COVID-19 знову почала зростати: у МОЗ озвучили свіжу статистику

08:18

Помер відомий український Кобзар Тарас Силенко: головні факти з біографії

07:45

Коли на зміну спеці в Україні прийдуть зливи та грози: синоптик назвав дати Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти