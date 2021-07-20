У Києві жінка жбурнула коктейль Молотова і з іграшковим пістолетом увірвалася в банк

У Києві жінка з пістолетом увірвалася в банк / Нацполіція

Правопорушниця зайшла в приміщення відділення одного з банків на вулиці Автозаводська в Києві, кинула підпалену пляшку з рідиною (цілком ймовірно - коктейлем Молотова), а після, погрожуючи пістолетом, почала вимагати гроші. Про це повідомляють представники Главку Нацполіції по Києву.

Працівники банку виконали її вимогу, але встигли викликати патруль поліції, який і знешкодив зловмисницю.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків і спілкуються із затриманою. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє портал ТСН, жінка перебуває у вельми літньому віці. І вона нібито вимагала від працівників банку 15 тисяч гривень. Більше того, затримання копи провели, коли побачили, що її пістолет - насправді макет зброї.

Той самий пістолет / Нацполиция

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Нагадаємо, раніше, в кінці 2019 року в Харкові невідомі пограбували банк шляхом вибуху банкомату.

Інцидент стався на вулиці Академіка Волкова в ніч на католицьке Різдво, 25 грудня.

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалося вкрасти велику кількість грошей.