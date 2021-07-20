У Києві пенсіонерка посеред білого дня розпиляла лавочку у дворі

Таким чином місцева мешканка, мабуть, вирішила боротися з посиденьками під вікнами квартири.
У Києві жінка знайшла незвичайний спосіб боротьби з шумом і посиденьками біля вікон квартири - вона власноруч розпиляла лавки.
Інцидент стався в Дніпровському районі столиці, повідомив Telegram-канал Киев Сейчас. Судячи з фото, пенсіонерка взяла пилу і знищила одну з лавок біля свого будинку. Розпиляні бруси жінка склала на знищеній лавці.
"А як ви боретеся з нічними посиденьками під вікнами квартири?", - йдеться у підписі до фото.
У соцмережі по-різному відреагували на вчинок пенсіонерки. Хтось вважає, що жінці тепер буде нудно без галасливих компаній, хтось упевнений, що вона вчинила неправильно і повинна понести відповідальність за свій вчинок.
Як повідомляв Главред, раніше в Києві компанія блогерів розгромила орендовану квартиру.
Після того як компанія молодих людей влаштувала дебош в орендованій квартирі, на місце події прибув наряд поліції.
Скандальна блогерка ttiisshhiinnaa, яка виклала все це в Мережу, в стані сп'яніння грубо спілкувалася з поліцією. Крім того, вона поїхала з поліцейськими, які забрали її хлопця для розгляду. Пізніше стало відомо, що молодь відповідатиме за свій вчинок у суді.