У Києві пенсіонерка посеред білого дня розпиляла лавочку у дворі

Мешканка Києва розпиляла лавочки у дворі / Фото Facebook

У Києві жінка знайшла незвичайний спосіб боротьби з шумом і посиденьками біля вікон квартири - вона власноруч розпиляла лавки.

Інцидент стався в Дніпровському районі столиці, повідомив Telegram-канал Киев Сейчас. Судячи з фото, пенсіонерка взяла пилу і знищила одну з лавок біля свого будинку. Розпиляні бруси жінка склала на знищеній лавці.

"А як ви боретеся з нічними посиденьками під вікнами квартири?", - йдеться у підписі до фото.

Фото Facebook

У соцмережі по-різному відреагували на вчинок пенсіонерки. Хтось вважає, що жінці тепер буде нудно без галасливих компаній, хтось упевнений, що вона вчинила неправильно і повинна понести відповідальність за свій вчинок.

Як повідомляв Главред, раніше в Києві компанія блогерів розгромила орендовану квартиру.

Після того як компанія молодих людей влаштувала дебош в орендованій квартирі, на місце події прибув наряд поліції.

Скандальна блогерка ttiisshhiinnaa, яка виклала все це в Мережу, в стані сп'яніння грубо спілкувалася з поліцією. Крім того, вона поїхала з поліцейськими, які забрали її хлопця для розгляду. Пізніше стало відомо, що молодь відповідатиме за свій вчинок у суді.