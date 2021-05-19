У Києві жорстоко зарізали чоловіка: на тілі - 18 ножових поранень

Моторошну знахідку виявив випадковий перехожий близько сьомої години ранку на вулиці Новаторів. За фактом умисного вбивства порушено кримінальне провадження.
У середу, 19 травня, в Дніпровському районі Києва знайшли мертвим 27-річного місцевого жителя. На тілі чоловіка було близько 18 ножових поранень.
Моторошну знахідку виявив випадковий перехожий близько сьомої години ранку на вулиці Новаторів, повідомили в пресслужбі столичної поліції.
На місці події працювали експерти і залучали кінологів з собакою. Крім ножових поранень, на тілі виявили численні забої.
За фактом умисного вбивства порушено кримінальне провадження. Тривають пошуки причетного до злочину.
Убивство в Києві - про що раніше писав Главред:
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Автор: Анна Багрій