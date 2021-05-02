У Києво-Печерській Лаврі парафіяни не дотримувалися правил карантину

Журналісти зафіксували недотримання дистанції та маскового режиму під час Великодньої літургії у Лаврі.
У соціальних мережах опубліковані фотографії з Великоднього богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. У монастирі під час служби парафіяни не дотримувалися соціальної дистанції і маскового режиму, які передбачені вимогою держави у зв'язку з епідемією COVID-19.
Як повідомляють автори Telegram-каналу Великий Київ, у Лаврі під час служби перебувало багато людей, які взяли участь у службі та освяченні пасок. На фотографіях помітно, що люди в храмі стоять близько один до одного, не дотримуються соціальної дистанції і маскового режиму.
На проблему дотримання режиму карантину у Лаврі звернуло увагу і видання Букви.
Великдень-2021 в Україні
- Православні християни 2 травня святкують Великдень - свято Світлого Воскресіння Христового. Люди відвідують храми, беруть участь у великодніх богослужіннях і святять паски. У зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції COVID-19 при проведенні релігійних святкових заходів держава вимагає дотримання режиму карантину. Серед головних вимог - дотримування соціальної дистанції і носіння захисної маски в будівлях.
- Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і наголосив на важливості святкування Воскресіння Христового вдома у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Автор: Андрій Ганжа