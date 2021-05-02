У Києво-Печерській Лаврі парафіяни не дотримувалися правил карантину

У Києво-Печерській Лаврі люди на Великдень не дотримувалися соціальної дистанції / Telegram-канал big_kyiv

У соціальних мережах опубліковані фотографії з Великоднього богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. У монастирі під час служби парафіяни не дотримувалися соціальної дистанції і маскового режиму, які передбачені вимогою держави у зв'язку з епідемією COVID-19.

Як повідомляють автори Telegram-каналу Великий Київ, у Лаврі під час служби перебувало багато людей, які взяли участь у службі та освяченні пасок. На фотографіях помітно, що люди в храмі стоять близько один до одного, не дотримуються соціальної дистанції і маскового режиму.

Великодня Літургія у Києво-Печерській лаврі / Telegram-канал big_kyiv

Великодня Літургія у Києво-Печерській лаврі / Telegram-канал big_kyiv

Великодня Літургія у Києво-Печерській лаврі / Telegram-канал big_kyiv

На проблему дотримання режиму карантину у Лаврі звернуло увагу і видання Букви.

Великодня літургія у Києво-Печерській Лаврі / букви

Великодня літургія у Києво-Печерській Лаврі / букви

Великдень-2021 в Україні