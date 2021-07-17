У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика тріщина на нозі

У столичному ТРЦ "Ретровіль" одна з вітрин впала прямо на дитину. Хлопчик отримав колото-різані рани і тріщину на нозі.

Як повідомляє Telegram-канал Kievmap, медсетра закладу не виконала своїх обов'язків.

"Персонал не допомагав дитині, медсестра стояла поруч і просто викликала швидку. А першу допомогу надавали свідки", - зазначено в повідомленні.

Для того, щоб зафіксувати випадок порушення, батьки постраждалої дитини викликали поліцію.

"Після приїзду поліції до нас не вийшов ні адміністратор, ні директор, а на питання поліції до охорони, коли підійде адміністрація, охорона відповіла, що нібито вони зайняті", - додали батьки.

Нагадаємо, у Польщі загинув 2-річний Владислав-хлопчик родом з України. Дитина вийшла з дачного будиночка, поки його тато і мама відсипалися після вечірки, і потонув в озері. Батьків звинуватили у смерті дитини.

Біда трапилася в четвер, 15 липня, на озері Шперек Великопольського воєводства, на території центру " Лідо. Тіло хлопчика, що плавало у воді, помітила випадкова перехожа, яка прогулювалася біля озера.