У Київській області чоловік по-звірячому зґвалтував 16-річну дівчину і викинув

Дівчину завезли в ліс і зґвалтували / pixabay

У Київській області в місті Тараща чоловік зґвалтував 16-річну дівчину.

Як пише ТСН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Київській області, з підозрюваним неповнолітня була знайома раніше.

"Ця подія сталася в Таращі. Вже проводимо розслідування. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі учасники встановлені і надають свідчення з приводу своїх версій і обставин події. Призначено відповідні судові експертизи, а також вживаються заходи, спрямовані на встановлення причин та умов, що сприяли обставинам вказаної події та її наслідкам", - розповіла начальниця відділу комунікації поліції Київської області Ірина Прянишникова.

Співробітникам поліції дівчина сказала, що двоє чоловіків посадили її в машину і відвезли в невідомому напрямку. Другий чоловік вийшов по дорозі.

За попередніми даними, дівчинка сама погодилася сісти в машину, оскільки з підозрюваним вже була знайома раніше.

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Пізніше зловмисник заїхав ще за трьома дітьми у віці близько десяти років і купив у магазині пляшку горілки. Вони приїхали на ставок, де чоловік почав поїти дітей горілкою.

Потім десятирічних хлопчиків він відвіз додому. Повернувшись в ліс, чоловік зґвалтував 16-річну дівчину в безлюдному місці.

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Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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