У Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршруток

У деяких маршрутках подешевшав проїзд / https://dn.vgorode.ua

У дев'яти маршрутка, які возять пасажирів до Києва з області, значно знизилася вартість проїзду, повідомили у Київській обласній адміністрації.

"Зараз вже знижені тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, що враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, і можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що інші постачальники послуг також мають із розумінням поставитися до платоспроможності людей і переглянути тарифи", - прокоментував губернатор Василь Володін.

Ціни знизилися на наступних маршрутах:

Вишневе-Київ,

Боярка-Київ, Васильків;

Криве Озеро-Київ;

Ірпінь-Київ;

Чабани-Київ;

Петрівське-Київ;

Крюківщина-Київ АС Київ;

Крюківщина-Київ АС Південна.

Влада Київської області зустрілася з перевізниками 6 серпня через те, що вони вдруге за рік підвищили проїзд. У Київській ОДА зазначили, що річне підвищення не може перевищувати 15-18% (однієї-двох гривень), а на деяких маршрутах ціни підвищилися на 20% (на дві-п'ять гривень).

В обласній адміністрації також додали, що з 2015 року у них немає повноважень регулювати проїзд на маршрутах, які не виходять за межі області.

Проїзд перевізники повинні були знизити з 9 серпня, проте зробили це не всі. Всього в Київській області 69 компаній-перевізників, що працюють на 511 маршрутах.

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Нагадаємо, 6 серпня Главред писав про те, що в Київській обласній адміністрації схвалили рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень.

Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що деякі перевізники вже підвищили тарифи на проїзд і це викликало "значну соціальну напругу серед жителів регіону".