У Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршруток

У Київській ОДА зазначили, що річне підвищення не може перевищувати 15-18% (однієї-двох гривень).
У дев'яти маршрутка, які возять пасажирів до Києва з області, значно знизилася вартість проїзду, повідомили у Київській обласній адміністрації.
"Зараз вже знижені тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, що враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, і можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що інші постачальники послуг також мають із розумінням поставитися до платоспроможності людей і переглянути тарифи", - прокоментував губернатор Василь Володін.
Ціни знизилися на наступних маршрутах:
- Вишневе-Київ,
- Боярка-Київ, Васильків;
- Криве Озеро-Київ;
- Ірпінь-Київ;
- Чабани-Київ;
- Петрівське-Київ;
- Крюківщина-Київ АС Київ;
- Крюківщина-Київ АС Південна.
Влада Київської області зустрілася з перевізниками 6 серпня через те, що вони вдруге за рік підвищили проїзд. У Київській ОДА зазначили, що річне підвищення не може перевищувати 15-18% (однієї-двох гривень), а на деяких маршрутах ціни підвищилися на 20% (на дві-п'ять гривень).
В обласній адміністрації також додали, що з 2015 року у них немає повноважень регулювати проїзд на маршрутах, які не виходять за межі області.
Проїзд перевізники повинні були знизити з 9 серпня, проте зробили це не всі. Всього в Київській області 69 компаній-перевізників, що працюють на 511 маршрутах.
Нагадаємо, 6 серпня Главред писав про те, що в Київській обласній адміністрації схвалили рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень.
Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що деякі перевізники вже підвищили тарифи на проїзд і це викликало "значну соціальну напругу серед жителів регіону".