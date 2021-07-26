У Київській області різко злетіла вартість проїзду в маршрутках: названо нові ціни

В Україні планують підвищити вартість проїзду в маршрутках / УНІАН

У Київській області на приміських маршрутах тарифи на проїзд у маршрутках обіцяють підняти на 10-16%, повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Подорожчання проїзду торкнеться всієї правобережної частини Київської області, підкреслив він в інтерв'ю Вестям.

Павленко пояснив, що за час карантину перевізники сильно постраждали через те, що працювали в півсили, а підтримки від держави не отримали.

"Багато брали кредити для покупки автобусів, і їх треба віддавати. Але при цьому перевізників штрафували за відсутність у пасажирів масок, за перевезення в салоні більше 50% пасажирів і так далі. А потім ще й паливо підвищилося в ціні. Так що ми стали заручниками обставин. У вересні підвищення буде від 10 до 16%, але на кожному маршруті індивідуально", - зазначив він.

При цьому глава Асоціації перевізників стверджує, що багато водіїв просто присвоюють солідні суми, проте перевізники терплять обставини, що склалися, тому що водіїв не вистачає.

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У свою чергу самі водії стверджують, що з підвищенням вартості проїзду перевізникам "підняли планку" - план з перевезень і зборів збільшили.

Додамо, що на деяких маршрутах вартість проїзду вже підвищили: ціни підвищилися в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі (до 27 грн), Бородянки, Клавдієво (проїзд подорожчав з 30 до 37 грн).

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Нагадаємо, раніше в КМДА заявили про те, що рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва приймається тільки після проведення відповідних процедур і розрахунків.

Як відомо, перевізники в Україні планували підвищити вартість проїзду у маршрутках і автобусах відразу після закінчення коронавірусного локдауну.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що маршрутки в Києві та інших містах України збираються заборонити. У рамках реформи громадського транспорту їх замінять іншими видами транспорту.