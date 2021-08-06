У Київській області злетять ціни на проїзд у транспорті

У Київській області підвищать ціни на проїзд / infosmi.net

У Київській обласній адміністрації сьогодні схвалили рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень, пише пресслужба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що деякі перевізники вже підвищили тарифи на проїзд і це викликало "значною соціальною напругою серед мешканців регіону".

На деяких маршрутах вартість проїзду зросла більш ніж на 20%, що не завжди є обґрунтованим. У зв'язку з цим Володін запропонував перевізникам обговорити тарифи.

За підсумками зустрічі було схвалене рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувалися протягом 2021 року.

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"Виходячи з цього, підвищення не може перевищувати 15-18% або в грошовому вираженні це становить не більше 1-2 гривень", - уточнили в пресслужбі ОДА.

Перегляд тарифів на проїзд у приміських маршрутках має відбутися не пізніше понеділка, 16 серпня поточного року.

Раніше ми писали, що Uber підвищує тарифи на поїздки в Україні. Точна дата, коли оновлені розцінки почнуть діяти, поки що невідома, але наголошується, що це відбудеться протягом поточного місяця. При цьому підвищені всі ключові цінові параметри поїздок, включаючи ціну подачі, хвилини і кілометра поїздки, а також вартість мінімальної поїздки і відмови від неї.