У Кирилівці двох туристів віднесло у відкрите море на надувному матраці

Відпочиваючих віднесло у відкрите море / pixabay

У Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка двох відпочиваючих на надувному матраці віднесло у відкрите море. Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 13:30.

Як розповіли У ДСНС області, туристи з Харкова - 29-річна жінка і 31-річний чоловік біля однієї з баз відпочинку на надувному матраці запливли на відстань приблизно 1500 м від берега і самостійно не змогли повернутися назад.

На порятунок прибули рятувальники ДСНС, які дісталися відпочиваючих і доставили їх на берег.

Від медичної допомоги врятовані харків'яни відмовилися.

Зазначимо, нещодавно, у Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько і син. Тіло хлопчика знайшли, чоловіка шукали кілька днів.

Реклама

41-річний батько та 8-річний син приїхали до Лазурного зі Львова.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник шестирічний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно.

Вже вранці наступного дня - 18 липня - тіло дитини дістали з води рятувальники.