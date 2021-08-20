У Кіровоградській області зниклу 16-річну дівчину знайшли вбитою в покинутому колодязі

Зниклу дівчину знайшли мертвою / соцмережі

У ніч на 15 серпня 16-річну жительку села Кетрисанівка знайшли мертвою у покинутому колодязі.

Як передає Суспільне, дівчина 14 серпня о 23:00 прийшла додому і сказала батькам, що лягає спати. Але вже о другій годині ночі батьки виявили, що дочки вдома немає.

У дівчини був відключений телефон, а в соціальних мережах вона не з'являлася. Її речі і паспорт залишилися вдома.

За словами батька, в день зникнення дочка гуляла у сусідів. Але сусідка Настя, з якою дружила загибла, спілкуватися відмовилася.

До пошуку дівчини залучили 50 осіб - поліцейських, кінологів, рятувальників. Також розшукувати односельчанку допомагали місцеві жителі.

Реклама

Як розповів начальник відділення поліції №3 міста Бобринець Юрій Хандіс, у пошуках зниклої повністю обстежили село Кетрисанівка, всі балки, ставки та занедбані будівлі та колодязі. Залучали до пошуків і водолазів.

Про покинуту криницю розповів місцевий житель, який допомагав шукати дівчину.

"Він взяв на допомогу двох місцевих, коли вони прийшли, то побачили, що колодязь, завалений свіжою травою. Вичистили його за допомогою мотузки, і побачили, що там є тіло. В цей час ми всі перебували на території села Кетрисанівка і відразу прибули туди", — розповів Юрій Хандіс.

Колодязь, в якому знайшли покійну, знаходився у 500 метрів від її будинку.

Як повідомили правоохоронці, при огляді встановили, що дівчину вбили. Наразі призначено низку експертиз.

За словами голови Кетрисанівської громади Віктора Поліщука, сім'я загиблої на обліку в службі у справах дітей не перебувала і дівчина раніше з дому не тікала.

читайте такожУ Луцьку 19-річний хлопець у СІЗО вбив чоловіка, який відрубав дружині голову

Мачуха загиблої розповіла, що дівчина хотіла швидше закінчити 9 клас і вступити до професійно-технічного училища і отримати спеціальність кухаря.

За підозрою в причетності до злочину поліція затримала колишнього хлопця загиблої. За словами родичів, дівчина перестала з ним зустрічатися через його нав'язливу пропозицію "переспати".

"Віка не захотіла, він їй погрожував. Можливо, в ту ніч вона пішла до своєї подружки Насті, там були ще подружки і, ймовірно, запросили цього хлопця туди. Що сталося - ми не знаємо, але його поліція вже затримала і допитує", - сказали родичі.

Сім'я Вікторії недавно живе в селі - переїхали тільки взимку. Її батько одружений вже втретє, загибла дівчина була дочкою від першого шлюбу. У сім'ї виховується син від другої дружини і росте маленька дочка третьої дружини.

Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.