У Конгресі США пригрозили військовою відповіддю на агресію Путіна в Україні

Загрозу повномасштабного конфлікту на сході України відкидати не можна, заявив Адам Кінзінгер.
Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив про те, що президент РФ Володимир Путін зараз хоче протестувати і єдність Заходу і рішучість президента США Джо Байдена.
Як підкреслив він в інтерв'ю українській службі Голоси Америки, жоден варіант потенційної відповіді на глибоку ескалацію агресії Росії проти України Вашингтон відкидати не можна.
"Я вважаю, що всі опції повинні бути відкритими і тому не розглядати військовий варіант - це неправильна відповідь. Я вважаю, що ця опція повинна бути, тому що Володимир Путін повинен знати: якщо він зіткнеться із Заходом, він програє. Він програє кожен раз. Зараз він намагається зрозуміти, чи дійсно він зіткнеться із Заходом? І я думаю, що ми повинні зробити це очевидним, що в цьому випадку - так, зіткнеться", - говорить конгресмен США.
Він зазначає, що, аналізуючи попередні провокації Росії, загрозу повномасштабного конфлікту на сході України відкидати не можна: "Ми були б дурнями, якби ігнорували це".
На цьому етапі, на думку конгресмена, пересування американських кораблів і військових в Європі - буде теж важливим кроком.
"Я думаю, що Володимир Путін повинен зрозуміти, що будь-яка глибока агресія в Східній Україні не буде сприйнята легко. Чи означає це військову реакцію, або істотні економічні покарання - це тема для дискусій", - додав Кінзінгер.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.