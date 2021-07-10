У Коростені святкування Івана Купала закінчилося потужним вибухом, є постраждалі

Потужний вибух стався в Коростені / скріншот

У Житомирській області поліція перевіряє обставини виникнення пожежі під час масового заходу в Коростені, в результаті якого постраждали три людини.

"Подія трапилася близько 23:00 9 липня. Попередньо відомо, що до медичного закладу з опіками звернулися троє жителів райцентру, які перебували на публічному заході під час раптової пожежі. Їм була надана необхідна допомога і призначено амбулаторне лікування", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Попередня правова кваліфікація за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.

У рамках розпочатих перевірок правоохоронці встановлюють обставини події та ступінь тяжкості отриманих потерпілими травм.

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За даними Коростень Today, в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала пізно ввечері, 9 липня, поруч з піротехнікою стався вибух, кілька людей постраждали.

Нагадаємо, вибух і пожежа, що послідувала за ним сталися у багатоповерхівці під Києвом у селі Білгородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро людей, у тому числі дитина 2008 року народження.