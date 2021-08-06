У Краматорську рідна школа вбитого бойовиками 16-річного Степана Чубенка носитиме його ім’я

Школа в Краматорську носитиме ім'я 16-річного Степана Чубенка / facebook.com/hero.ukraine

Краматорській школі №12 присвоїли ім'я "Народного Героя України" Степана Чубенко. У цій школі Степан навчався аж до своєї загибелі від рук проросійських бойовиків у липні 2014 року.

Відповідне рішення про вшанування пам'яті Степана Чубенка ухвалили 5 серпня на позачерговій сесії Краматорської міської ради. З ініціативою про перейменування виступив трудовий колектив установи і депутати міськради, та загалом громадськість Краматорська.

Виконувачка обов'язків начальника міськуправління освіти міста Олена Дрига розповіла "Укрінформу", що мати загиблого хлопця, Сталіна Чубенка, продовжує працювати в цій школі вчителем російської мови та літератури. Тому це рішення депутатів для неї, як і для всіх працівників та учнів школи, дуже важливе і цінне.

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