У Краматорську рідна школа вбитого бойовиками 16-річного Степана Чубенка носитиме його ім’я

У 2014 році хлопця жорстоко закатували проросійські бойовики за синьо-жовту стрічку на рюкзаку.
Краматорській школі №12 присвоїли ім'я "Народного Героя України" Степана Чубенко. У цій школі Степан навчався аж до своєї загибелі від рук проросійських бойовиків у липні 2014 року.
Відповідне рішення про вшанування пам'яті Степана Чубенка ухвалили 5 серпня на позачерговій сесії Краматорської міської ради. З ініціативою про перейменування виступив трудовий колектив установи і депутати міськради, та загалом громадськість Краматорська.
Виконувачка обов'язків начальника міськуправління освіти міста Олена Дрига розповіла "Укрінформу", що мати загиблого хлопця, Сталіна Чубенка, продовжує працювати в цій школі вчителем російської мови та літератури. Тому це рішення депутатів для неї, як і для всіх працівників та учнів школи, дуже важливе і цінне.
Бойовики вбили 16-річного Степана Чубенка: що відомо
- Степан Чубенко, 1997 р. н., мріяв стати професійним футболістом, був воротарем футбольного клубу "Авангард" (Краматорськ).
- У 2014 році разом з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто.
- Під час обстрілу він допомагав спускатися в притулок літнім людям, носив їм воду, коли місто виявилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор так званої "ДНР
- У червні 2014 року бойовики з батальйону "Керч" затримали його в Донецьку. За однією з версій, ті виявили у підлітка синьо-жовту стрічку і шарф футбольного клубу "Карпати".
- За інформацією розслідування, російські найманці застосовували до нього тортури, а потім розстріляли за його проукраїнську позицію. Поховали Степана Чубенка 8 листопада 2014 року в його рідному місті.
- Посмертно Степан Чубенко був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня і ушанований званням "Народний герой України".
- У листопаді 2017 року суд засудив до довічного ув'язнення трьох бойовиків "ДНР", які жорстоко вбили Степана Чубенка – Вадима Погодіна, Максима Сухомлинова та Юрія Москальова. Всі вони переховуються в Росії, тому звинувачення виносилося заочно.
Автор: Денис Пономаренко