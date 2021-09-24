У "червоній" карантинній зоні обмеження для невакцинованих стануть ще жорсткішими - Радуцький

В Україні ростуть темпи вакцинації / УНИАН

В Україні посилять обмеження для жителів "червоної" карантинної зони. Йдеться про невакцинованих громадян.

Нардеп і голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook нагадав, що цього тижня всі регіони країни перейшли до "жовтої" зони, а найбільше це відчули навчальні заклади. Тепер вони працюють при вакцинації 80% персоналу.

"Ще тиждень тому ми щодня спостерігали поступове зменшення кількості щеплень (минулого тижня вдалося зробити на 175 000 менше щеплень, ніж на минулий). У понеділок, вівторок - близько 110 000 щеплень на добу, а ось за останні два дні - понад 150 000. Тобто люди почали розуміти, що обмеження для невакцинованих - це не "страшилки", а нова реальність, і українська влада буде дотримуватися цієї стратегії", — повідомив нардеп.

Також Радуцький зазначив, у "червоній" карантинній зоні обмеження для невакцинованих громадян стануть ще жорсткішими.

читайте такожЛікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобу"Наприклад, заклади громадського харчування зможуть працювати тільки за умови повної вакцинації всіх працівників і клієнтів. Повинні мати сертифікат про вакцинацію водії громадського транспорту", - розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я.

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"Вакцинуція необов'язкова"

Народний депутат також підкреслив, що в Україні не вводиться примусова або обов'язкова вакцинація.

"У кожного громадянина є вибір - якщо ти хочеш в пік епідемії працювати в контакті з великою кількістю людей - будь ласка, вакцинуйся. Обмеження швидкості на трасі - це не порушення прав водіїв на переміщення або управління власним майном. Це міра безпеки для всіх учасників дорожнього руху", - пояснив Радуцький.

Варто зазначити, що під загрозою потрапляння в "червону" карантинну зону знаходяться вже 4 області. При цьому показники 9 регіонів сигналізують про ознаки, характерні для помаранчевої епідеміологічної зони.

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 24 вересня, в Україні за минулі 24 години виявлено 9058 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Донецькій областях.