У Кременчуці чоловік зарубав матір сокирою і викинув труп у колодязь зі сміттям

Копи знайшли тіло 48-річної жінки в колодязі на території двору / Фото Нацполіції

У Кременчуці Полтавської області впродовж кількох днів розшукували 48-річну жінку. Пізніше її тіло виявили в колодязі. Убив жінку її власний син.

У поліцію звернулася дочка потерпілої, після того як жінка перестала виходити на зв'язок, повідомляється на сторінці Департаменту карного розшуку в Telegram.

Зникнення було першим і дуже підозрілим. Слідчі знайшли тіло 48-річної жінки в колодязі на території двору під купою сміття.

Правоохоронці з'ясували, що в ніч на 5 серпня син убив свою матір, а після злочину скинув тіло та інші речі в колодязь.

Зниклу жінку знайшли вбитою / Фото Нацполіції

Чоловік зізнався у скоєному і розповів, що причиною стала сімейна сварка, під час якої він вдарив жінку сокирою по голові. Від отриманих травм вона загинула.

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25-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових кримінальних правопорушень. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.

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Як повідомляв Главред, в липні в Сумській області сталося жорстоке вбивство. Син убив свою 83-річну матір, яка приїжджала до нього погостювати з Києва. Щоби приховати злочин, чоловік розчленував тіло вбитої та сховав у різних місцях.

Під Києвом 33-річний чоловік влаштував розбірки і забив до смерті залізною гантеллю свою матір.