У Кремлі пояснили, про що Путін готовий говорити з Зеленським

У Кремлі розповіли про перспективи зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / УНІАН

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність зустрічі його патрона з президентом України Володимиром Путіним.

Путін готовий сісти за стіл переговорів із Зеленським, цитує Пєскова РІА Новості.

За його словами, господар Кремля готовий обговорювати з українським лідером двосторонні відносини.

"Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося про те, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним.

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Переговори Зеленського з Путіним: