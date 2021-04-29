У Кремлі пояснили, про що Путін готовий говорити з Зеленським

Володимир Путін готовий сісти і поговорити з Володимиром Зеленським, запевняє Дмитро Пєсков.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність зустрічі його патрона з президентом України Володимиром Путіним.
Путін готовий сісти за стіл переговорів із Зеленським, цитує Пєскова РІА Новості.
За його словами, господар Кремля готовий обговорювати з українським лідером двосторонні відносини.
"Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини", - сказав Пєсков.
Раніше повідомлялося про те, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним.
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Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.
Автор: Олексій Тичина