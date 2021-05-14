У Кремлі прокоментували справу проти Медведчука і прояснили позицію Путіна

Дмитро Пєсков нагадав про давні зв'язки Володимира Путіна і Віктора Медведчука.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію навколо справи проти народного депутата України Віктора Медведчука.
За його словами, Кремль не збирається втручатися в ситуацію навколо Медведчука, але хоче бути впевнений, що мова не йде про політичне полювання на відьом, повідомляє ТАРС.
"Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, Ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне "полювання на відьом" і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил", - сказав Пєсков.
Як уточнює УНІАН, Пєсков підкреслив, що для президента Росії Володимира Путіна Медведчук є українським політиком, який виступає за нормалізацію "взаємовигідних" відносин між РФ і Україною.
"Ким є для Путіна Медведчук? Для Путіна він є одним з українських політиків, який на відміну від багатьох інших дотримується точки зору необхідності нормалізації взаємовигідних відносин між Росією і Україною", - сказав Пєсков.
Він нагадав, що Путін і Медведчук вже багато часу знають один одного і неодноразово зустрічалися.
"Медведчук в даному випадку не на словах, а на ділі реалізує цю свою позицію, але при цьому він залишається українським політиком", - додав Пєсков.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".