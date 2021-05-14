У Кремлі прокоментували справу проти Медведчука і прояснили позицію Путіна

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію навколо справи проти народного депутата України Віктора Медведчука.

За його словами, Кремль не збирається втручатися в ситуацію навколо Медведчука, але хоче бути впевнений, що мова не йде про політичне полювання на відьом, повідомляє ТАРС.

"Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, Ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне "полювання на відьом" і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил", - сказав Пєсков.

Як уточнює УНІАН, Пєсков підкреслив, що для президента Росії Володимира Путіна Медведчук є українським політиком, який виступає за нормалізацію "взаємовигідних" відносин між РФ і Україною.

"Ким є для Путіна Медведчук? Для Путіна він є одним з українських політиків, який на відміну від багатьох інших дотримується точки зору необхідності нормалізації взаємовигідних відносин між Росією і Україною", - сказав Пєсков.

Він нагадав, що Путін і Медведчук вже багато часу знають один одного і неодноразово зустрічалися.

"Медведчук в даному випадку не на словах, а на ділі реалізує цю свою позицію, але при цьому він залишається українським політиком", - додав Пєсков.

читайте такожЗеленський оцінив справу Медведчука і натякнув, хто буде наступним

Справа Віктора Медведчука: