У Кремлі розповіли, що Путін скаже Зеленському на переговорах

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що Офіс президента України запросив переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

За останні дні запитів від Зеленського на переговори з Путіним не надходило, цитує ТАСС прес-секретаря господаря Кремля.

У той же час Пєсков зазначив, що в разі переговорів, російському лідеру є що сказати українському президенту.

На питання, чи є що Путіну сказати Зеленському, Пєсков відповів: "Завжди є з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".

При цьому Пєсков також прокоментував ескалацію ситуації на Донбасі.

"РФ вважає особливо важливим дбати про інтереси російськомовних жителів Донбасу",-додав прес-секретар Путіна.

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Раніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель заявила про те, що президент України запросив переговори з президентом РФ. За її словами, відповідь від російської сторони поки не отримана.

Переговори по Донбасу: