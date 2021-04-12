У Кремлі розповіли, що Путін скаже Зеленському на переговорах

Дмитро Пєсков відповів на питання про ймовірність переговорів президентів України і РФ.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що Офіс президента України запросив переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
За останні дні запитів від Зеленського на переговори з Путіним не надходило, цитує ТАСС прес-секретаря господаря Кремля.
У той же час Пєсков зазначив, що в разі переговорів, російському лідеру є що сказати українському президенту.
На питання, чи є що Путіну сказати Зеленському, Пєсков відповів: "Завжди є з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".
При цьому Пєсков також прокоментував ескалацію ситуації на Донбасі.
"РФ вважає особливо важливим дбати про інтереси російськомовних жителів Донбасу",-додав прес-секретар Путіна.
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Раніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель заявила про те, що президент України запросив переговори з президентом РФ. За її словами, відповідь від російської сторони поки не отримана.
Переговори по Донбасу:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Пізніше прес-служба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- У прес-службі уряду Німеччини розповіли, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України. "Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
- 31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки-президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.