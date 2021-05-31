У Кривому Розі дівчинка знайшла повішений труп матері/ УНИАН

У Кривому Розі дівчинка виявила повішений труп власної матері у ванній кімнаті. Як повідомляє місцевий портал Перший міський, жінка повісилася у ванній кімнаті поки нікого не було вдома.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері 30 травня близько 21:00 в одній з квартир багатоповерхового будинку в Криворізькому мікрорайоні 5-й Зарічний. Тіло жінки виявила її неповнолітня дочка.

Попередньо відомо, що перед смертю жінка посварилася зі своїм чоловіком і просила дочок піти погуляти на вулицю. Коли діти повернулися, вони пішли мити руки у ванну. Там старша дочка виявила і, що мати повісилася на поясі від банного халата.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини смерті жінки.

"Вчора ввечері, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на 5-му Зарічному дочка виявила свою 39-річну матір повішеною. Тіло направили на судмедекспертизу", - прокоментувала ТСН спікер Криворізького районного управління поліції Оксана Лесонен.

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