У Кривому Розі невідомі розстріляли собак зоозахисника прямо у нього на подвір'ї

Собака Зара загинула практично на очах у дружини зоозахисника / Фото Facebook Артем Пушков

У Кривому Розі невідомі поранили цуценя і застрелили собаку Артема Пушкова – зоозахисника з ГО "Альянс захисників тварин".

Трагедія сталася 3 вересня, напередодні Маршу захисників тварин, розповів сам Пушков у Facebook. За його словами, собаки, яких чоловік забрав з вулиці до себе додому, досить дивно реагували на те, що відбувається біля воріт.

Коли ж власник поїхав у справах, його дружина, яка залишилася вдома, почула, що одна з тварин голосно скиглить.

За словами активіста, зловмисники вистрілили в цуценя, якого Пушков забрав з вулиці три тижні тому, він дивом вижив попри два кульових поранення. Ще одна собака зоозахисника лежала в калюжі крові в неприродному положенні біля вхідних дверей в будинок.

"Зара була ще тепла, але вже без ознак життя!!! Вбили в моєму будинку і моєму дворі, де завжди бігають поруч із собаками моя шестирічна дочка і дружина", - написав Пушков.

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На місце події викликали поліцейських, які зафіксували факт злочину. Заява № 21966 перебуває на розгляді в міському відділенні поліції.

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Щеня Зюзя, на щастя, залишилося живим / Фото Facebook Артем Пушков

5 вересня Пушков повідомив, що щеня Зюзя, в якого стріляли в упор, живий.

"Вона сильно заскиглила, чим привернула до себе увагу моєї дружини, чим злякала нападника, і чим врятувала інших собак, яких також повинні були вбити! Це твій третій день народження, Зюзенько! Перший, коли ти народилася, другий, коли не померла на вулиці, й тебе дружина з донькою забрали в наш будинок, і ось тепер, коли ти пережила постріл в упор!!!",- написав Артем Пушков.

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило моторошне відео - на кадрах 18-річний житель села Собещиці на узбіччі дороги грав мертвою лисицею, немов лялькою. Його товариші знімали це на телефон і пізніше опублікували відео в TikTok. Зараз поліція з'ясовує обставини інциденту, який стався в Рівненській області.