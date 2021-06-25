У Кривому Розі відмовилися госпіталізувати підлітка, у якого після ДТП зупинилося серце

Медики в Кривому Розі відмовилися госпіталізувати постраждалого юнака / УНІАН

В Кривому Розі медики другої міської лікарні відмовилися госпіталізувати постраждалого в ДТП 17-річного велосипедиста Юрія Бородянця з важкими травмами, пославшись на відсутність необхідних реанімаційних послуг.

Постраждалого, якого збила маршрутка, довелося терміново перевозити в дитячу лікарню №8, розташовану в іншому кінці міста, при цьому по дорозі в медустанову у підлітка сталася зупинка серця, йдеться в матеріалі ТСН.

У повідомленні наголошується, що карета швидкої з'їхала на узбіччя і медики стали його реанімувати. Їм вдалося запустити серце 17-річного Юри.

Чому потерпілого не прийняли в найближчій лікарні

Очевидці ДТП викликали медиків, а ті швидко доставили хлопця в найближчу лікарню, яка розташована в 200 метрах від місця ДТП.

За словами дядька потерпілого, медики на місці ДТП діагностували у Юри відкриту черепно-мозкову травму і перелом ребер, які пробили легені. Однак у 2-й міськлікарні йому відмовилися надати медичну допомогу, аргументуючи це тим, що у них немає пакету реанімаційних послуг для дітей.

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Постраждалий Юра Бородянець

Відмова госпіталізації юнака: що кажуть медики

За словами лікарів дитячої лікарні, медики 2-ої міськлікарні не мали права відмовлятися надавати допомогу такому пацієнту, адже пацієнтів з такими травмами не можна взагалі транспортувати.

У НСЗУ, яке фінансує всі пакети послуг, що надаються медустановами України, підкреслили, що медики повинні були стабілізувати стан дитини, а вже потім приймати рішення про транспортування.

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Нагадаємо, раніше в Одесі сталося ДТП за участю п'яного поліцейського. 27-річний правоохоронець зніс шлагбаум і збив сімейну пару, яка гуляла з дитиною. Постраждалі госпіталізовані.

Аварія сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі.