У Кривому Розі поліцейський побив затриманого до смерті: йому загрожує жорстоке покарання

Національна поліція / УНІАН

У Кривому Розі командир взводу полку патрульної поліції постане перед судом за побиття затриманого, яке закінчилося смертю потерпілого.

Як повідомляє пресслужбі Офісу генпрокурора, за даними слідства, правоохоронець затримав чоловіка під час конфлікту на місцевому ринку, але відвіз його не в райвідділ поліції, а на околицю міста в лісосмугу.

Після цього поліцейський наніс громадянину тілесні ушкодження.

"Через кілька днів, не приходячи до тями, потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

НП сталася ще в серпні 2018 року, і за фактом події було розпочато розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснювалося слідчими територіального управління ДБР у Полтаві.

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Тепер прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії порушенням прав людини офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт щодо поліцейського.

Командир взводу патрульних підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, та умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 КК України).

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Нагадаємо, раніше в місті Костопіль (Рівненська область) місцева комерсантка напала і побила пенсіонерку, яка біля її магазину торгувала молочними продуктами.

Підприємниці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню молочну продукцію біля її закладу.