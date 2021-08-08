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У Кривому Розі прогримів потужний вибух: чоловікові відірвало ногу - ЗМІ

8 серпня 2021, 20:03

На місці працюю вибухотехніки, поліцейські та рятувальники.

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У Кривому Розі прогримів вибух / 1kr.ua

У неділю, 8 серпня, в Кривий Ріг на житловому масиві ПГЗК чоловік підірвався на гранаті, його госпіталізували.

Потерпілому 61 рік, інші громадяни не постраждали, повідомляє 1kr.ua.

Подія трапилася близько 18 години на вулиці Кармелюка біля житлового будинку.

Чоловікові відірвало ногу, повідомляє прес-служба рятувальників. Звідки у городянина граната, сам він її підірвав чи ні, офіційно на даний момент невідомо.

На місці працюють вибухотехніки, поліцейські та рятувальники.

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Як уточнюють ЗМІ, постраждалий - ветеран АТО, він знаходиться в украй важкому стані.

Відео моменту вибуху опубліковано в Telegram-каналі Олег Єрмолінський - блог Кривого Рогу:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві стався потужний вибух у недобудованій будівлі на території психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській у Подільському районі. Загинула людина.

За попередньою інформацією, в покинутій будівлі на території лікарні гуляли хлопець з дівчиною. Вибух стався, коли вона вийшла на вулицю з недобудови.

новини Кривого Рогу вибух
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