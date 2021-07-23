У Кривому Розі співмешканець жінки посадив на ланцюг її 7-річного сина: намагався "перевиховати" / Нацполіція

Дикий випадок стався у Кривому Розі - там вітчим посадив свого пасинка на ланцюг, щоб той не ходив гуляти. Дитина поскаржилася в поліцію.

Як повідомляє Інформатор, в Металургійному районі 30-річний чоловік прикував 7-річного пасинка ланцюгом, щоб той не зміг вийти з дому. А сам, разом з матір'ю хлопчика пішов у невідомому напрямку.

У поліцію звернувся сам хлопчик. За словами дитини, співмешканець матері регулярно б'є його і знущається, попри спроби матері захистити його.

За попередньою інформацією, мати хлопчика взяла провину на себе і пояснила, що таким чином хотіла вберегти сина від небезпеки, яка йому загрожує поза домом. Її доставили у відділення поліції.

"23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 і розповів, що чоловік матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці звільнили дитину і відвезли до лікарні. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За його словами, таким чином він намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно тікає з дому. Зараз з матір'ю хлопчика і 30-річним чоловіком працюють поліцейські", - повідомили у пресслужбі поліції Кривого Рогу.

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За фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.

У Кривому Розі співмешканець жінки посадив на ланцюг її 7-річного сина / Нацполіція

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Дівчинка сама подала в поліцію заяву на матір і розповіла правоохоронцям, що змушена була просидіти кілька годин на ланцюгу і в нашийнику. Мати стверджувала, що вирішила таким чином її перевиховати.