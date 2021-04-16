У Кривому Розі суд виніс вирок "мінеру" квартири батьків Зеленського / УНІАН

У Кривому Розі до чотирьох років тюремного терміну з випробувальним терміном два роки суд засудив 59-річного чоловіка за повідомлення про "мінування" будинку батьків президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На суді "мінер" повністю визнав свою провину. Тепер з нього повинні стягнути на користь держави близько чотирьох тисяч гривень судових витрат.

У лютому 2021 року чоловік повідомив про "замінування" багатоповерхівки в Кривому Розі, в якій живуть батьки Зеленського. Тоді поліція перевірила інформацію, але не знайшла ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин.

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