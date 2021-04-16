У Кривому Розі суд виніс вирок "мінеру" квартири батьків Зеленського

Суд закінчив розгляд і виніс вироком з приводу справи людини, яка "замінувала" в лютому нинішнього року квартиру батьків президента України.
У Кривому Розі до чотирьох років тюремного терміну з випробувальним терміном два роки суд засудив 59-річного чоловіка за повідомлення про "мінування" будинку батьків президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Радіо Свобода.
На суді "мінер" повністю визнав свою провину. Тепер з нього повинні стягнути на користь держави близько чотирьох тисяч гривень судових витрат.
У лютому 2021 року чоловік повідомив про "замінування" багатоповерхівки в Кривому Розі, в якій живуть батьки Зеленського. Тоді поліція перевірила інформацію, але не знайшла ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У понеділок ввечері, 15 лютого, в Металургійному районі Кривого Рогу 59-річний безробітний чоловік "замінував" квартиру, яка знаходиться в одній з багатоповерхівок.
- Правоохоронці з'ясували, що життю людей нічого не загрожує, і знайшли "мінера" - чоловік знаходився вдома, у нього були ознаки алкогольного сп'яніння,
- Зловмисник заявив, що "замінував" квартиру, в якій живуть батьки президента Володимира Зеленського, оскільки незадоволений своєю пенсією і хотів поговорити з очільниками держави.
Автор: Дмитро Відоменко