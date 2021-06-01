У Кривому Розі померла вагітна жінка: її підпалив 17-річний хлопець, двоє дітей лишилися без мами

У Кривому Розі померла вагітна жінка: її підпалив 17-річний співмешканець, двоє дітей залишилися без мами / REUTERS

Трагедія сталася у Кривому Розі - там померла 21-річна вагітна жінка, яку облив легкозаймистою речовиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Без матері залишилися двоє її дітей.

Як повідомляє "Перший міський", вагітна жінка померла у відділенні реанімації. У жінки були опіки 3 ступеню на 70% тіла: обличчя, руки, тулуба.

Конфлікт між молодими людьми стався 26 травня. До рятувальників звернулися очевидці і повідомили, що горить людина.

Після скоєного зловмисник попросив у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши, що дівчина готувала їжу й обпеклася, а сам втік.

Вагітну жінку з опіками в шоковому стані доставили до лікарні. Медики оцінювали її стан як важкий.

читайте такожПуповину перекушено: в Івано-Франківську після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бакРаніше повідомлялося, у Кривому Розі 26 травня стався шокувальний випадок між молодою парою. Чоловік облив горючою речовиною і підпалив свою вагітну кохану.

Як розповіли в Департаменті карного розшуку, 21-річна жінка на 17 тижні вагітності опинилася в реанімації.

На пошуки зловмисника відразу кинули всі сили, перекрили автовокзали і залізничний вокзал. Хлопця швидко вдалося зловити, і він заявив, що дівчина отримала опіки під час приготування їжі.

17-річному хлопцеві загрожує звинувачення у замаху на вбивство. Крім того, за місцем проживання у нього під час обшуку виявили зброю. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.