У Кривому Розі в супермаркеті на людей впала стеля: чоловіка терміново госпіталізували

У Кривому Розі в одному з супермаркетів обрушилася стеля прямо на відвідувачів. Як повідомляють в соцмережах, інцидент стався в житловому масиві Інгулець, і в результаті НП постраждав чоловік.

У Facebook-групі Інгулець повідомляють, що чоловіка терміново відвезли до лікарні з підозрою на травму спини.

"Обвалення сталося вчора ввечері. Обвалилася підвісна стеля в м'ясному відділі магазину мережі продуктових супермаркетів "Varus"", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що постраждалого покупця доставили в 17-у міську лікарню, де повинні зробити комп'ютерну томографію хребта.

Користувачі Мережі висловлюють припущення, що обвалення стало результатом неякісно зробленого ремонту кілька років тому.

Інші вважають, що справа у великій побутовій техніці, яку розташували на другому поверсі, і перекриття просто не витримало ваги холодильників.

Як пише Дніпро вечірній, після обвалення була проведена перевірка подібних конструкцій у всіх магазинах мережі спільно з підрядником, розповів представник Varus Олександр Шуть.

Він запевнив, що за її результатами "можемо впевнено стверджувати, що всі елементи в наших магазинах надійно закріплені і безпечні для клієнтів і співробітників".

Шуть пояснив, що підвісна конструкція в цьому супермаркеті була встановлена в січні 2021 року після реконструкції, і підрядник дотримувався всі будівельні вимоги і норми безпеки.

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"Потерпілому надана необхідна допомога, адміністрація супермаркету наполягла на перевірці стану його здоров'я в медичному закладі і оплатила екстрені витрати. Госпіталізація і лікування не знадобилися. Медики переконалися, що здоров'ю відвідувача нічого не загрожує і він наступного дня вийшов на роботу", - розповів представник мережі магазинів.

Як раніше повідомляв Главред, в Києві в розважальному центрі скло з вітрини розбилося об дитину. Від удару у 4-річного хлопчика перелом ноги і забої, крім того - численні подряпини і порізи від осколків.