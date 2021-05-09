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У кривавій ДТП за участю мікроавтобуса загинула дитина

9 травня 2021, 20:10

ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter і Audi сталася в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу Айвенго.

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На трасі Київ-Чоп сталася ДТП

Сьогодні на трасі Київ-Чоп сталася кривава ДТП за участю мікроавтобуса та легкового автомобіля - загинули дві особи, серед яких дитина, повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.

ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter і Audi сталася в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу Айвенго.

"Рятувальники провели деблокування травмованого водія із автомобіля Mercedes-Benz Sprinter і мертвого водія з Audi. Всього загинули дві особи (із них одна дитина)", - йдеться в повідомленні.

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Також постраждала ще одна особа в Audi. Таким чином, окрім загиблих в аварії ще двоє постраждалих. Обставини ДТП встановлюють співробітники поліції.

  • Нагадаємо, в Києві на бульварі Лесі Українки в ніч на 1 травня п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських і врізався в дерево і в опору світлофора.
  • Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.
  • У ЗМІ з'явилася інформація, що водій може бути родичем колишнього глави Міністерства внутрішніх справ Миколи Білоконя.

ДТП ГСЧС Рівненська область
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