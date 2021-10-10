У крові нардепа Полякова виявили небезпечну речовину - МВС

У крові Полякова знайшли метадон-МВС / УНІАН

В організмі померлого нардепа Антона Полякова дійсно виявили залишки наркотичного препарату метадон, сказав представник МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу Україна 24.

"Розслідування триває, підозри ще нікому не пред'явлені. З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", — сказав Шевченко.

Однак невідомо, коли ця речовина потрапила до організму Полякова і чи могла безпосередньо вплинути на смерть депутата. За словами спікера, це все буде встановлюватися після "глибоких досліджень".

Шевченко нагадав, що розглядається дві версії трагічного інциденту: "або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам прийняв препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути".

Смерть нардепа Антона Полякова

8 жовтня до поліції Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

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Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Пізніше в поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.

Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.