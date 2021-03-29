У Криму дали 12 років пенсіонерці за нібито шпигунство на Україну

У Криму дали 12 років пенсіонерці за нібито роботу на українську розвідку / УНІАН

В окупованому Росією Криму Севастопольський міський суд визнав місцеву жительку винною в державній зраді та засудив її до 12 років позбавлення волі.

Відбувати покарання жінка буде у колонії загального режиму. Офіційно ім'я засудженої не називається, але знайоме з ситуацією джерело РИА Новости уточнило, що йдеться про севастопольську пенсіонерку Галину Довгополу. Її затримали у листопаді 2019 року.

Агентство з посиланням на дані ФСБ повідомляє, що громадянка Росії, якій на той момент було 64 роки, за завданням української розвідки збирала секретні відомості військового характеру.

Як випливає з вироку, мова йде про відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних і тому подібної секретної інформації.

Як саме підсудній вдавалося отримати доступ до таких даних, не уточнюється.

Справа розглядалася у закритому режимі, бо у ній фігурували матеріали, що становлять державну таємницю.

Вирок поки не набув чинності і може бути оскарженим.

Трохи згодом Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова у Телеграмі заявила, що підконтрольний російським окупантам так званий Севастопольський міський суд виніс незаконний вирок українці Галині Довгополій у сфабрикованій кримінальній справі за нібито збір даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту РФ у вигляді 12 років позбавлення волі.

Вона підкреслила, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Довгополої.

Також Денисова розмістила фото Довгополої.

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