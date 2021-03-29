У Криму дали 12 років пенсіонерці за нібито шпигунство на Україну

Справа розглядалася в закритому режимі, бо у ній фігурували матеріали, що становлять державну таємницю. Вирок ще можна оскаржити.
В окупованому Росією Криму Севастопольський міський суд визнав місцеву жительку винною в державній зраді та засудив її до 12 років позбавлення волі.
Відбувати покарання жінка буде у колонії загального режиму. Офіційно ім'я засудженої не називається, але знайоме з ситуацією джерело РИА Новости уточнило, що йдеться про севастопольську пенсіонерку Галину Довгополу. Її затримали у листопаді 2019 року.
Агентство з посиланням на дані ФСБ повідомляє, що громадянка Росії, якій на той момент було 64 роки, за завданням української розвідки збирала секретні відомості військового характеру.
Як випливає з вироку, мова йде про відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних і тому подібної секретної інформації.
Як саме підсудній вдавалося отримати доступ до таких даних, не уточнюється.
Справа розглядалася у закритому режимі, бо у ній фігурували матеріали, що становлять державну таємницю.
Вирок поки не набув чинності і може бути оскарженим.
Трохи згодом Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова у Телеграмі заявила, що підконтрольний російським окупантам так званий Севастопольський міський суд виніс незаконний вирок українці Галині Довгополій у сфабрикованій кримінальній справі за нібито збір даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту РФ у вигляді 12 років позбавлення волі.
Вона підкреслила, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Довгополої.
Також Денисова розмістила фото Довгополої.
Кримське питання - про що йшлося раніше:
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 26 лютого президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підтримку України та невизнання російської анексії Криму.
- 1 березня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.
- 11 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватила Україну у водній блокаді півострова і має намір у судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це орієнтовно 136-270 мільярдів доларів США.
- 27 березня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія переселила до анексованого Криму 500 тисяч громадян. Міністр вважає, що люди, які приїхали на півострів з Росії, по суті, є посібниками протизаконних дій російської влади в Криму. Тому Україна розглядатиме питання їх виселення з території Автономної Республіки.