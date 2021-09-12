У Криму любителька екстриму з дитиною влаштувала фотосесію на краю скелі

У Криму пара сіла на краю скелі для фото / Фото: Крим.Реалія

В анексованому Криму дівчина влаштувала фотосесію з дитиною на вершині гори - вони позували на краю скелі, пишуть місцеві ЗМІ.

На записі видно, що мати з маленьким сином позують над обривом. Вони обидва сидять на краю скелі, звісивши ноги вниз.

Хто саме ця інстаблогерша не повідомляється. Однак відео розійшлося по соціальних мережах, викликавши обурення. Користувачі писали, що інстаблогерша вчинила нерозумно, ризикуючи своїм життям і дитини, заради гарних кадрів.

Нагадаємо, раніше, 1 березня нинішнього року, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.

11 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, документ буде перебувати в загальному доступі, також його переведуть на англійську мову і відправлять союзникам України.

16 березня президент України Володимир Зеленський з нагоди сьомої річниці так званого "референдуму" в Криму підкреслив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути півострів.