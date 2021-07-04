У Криму потужні зливи викликали потопи та схід селевого потоку

У Криму тривають потужні потопи / Фото Reuters

У захопленому РФ Криму зливи викликали сходження селю і підтоплення в декількох населених пунктах.

Як повідомляє Інтерфакс, в результаті сходу селевого потоку в селі Соколине Бахчисарайського району виявився підтоплений приватний будинок. Також повідомляється, що кілька домоволодінь підтопило в селі Куйбишеве. На місце направлена оперативна група місцевого пожежно-рятувального гарнізону.

Крім того, в Червоногвардійському районі затопило підвальні приміщення двох багатоквартирних будинків.

При цьому воду відкачують за допомогою мотопомп.

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Зазначимо, що режим НС діє на території Криму з 17 червня.

Тоді в Керчі та прилеглих районах випало півтори місячні норми опадів, в зоні підтоплення перебували понад 300 будинків, близько 20 тисяч людей залишилися без питної води.

Наступного дня сильні зливи і підтоплення трапилися в Ялті, на пляжах міста поки заборонено купатися.

Нагадаємо, на окупований Крим обрушилися зливи, почалася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч.

У Ялті випали три місячні норми опадів (135 мм). Такого не було з 1922 року. В окремих частинах міста не було світла і водопостачання.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.

Масштабний потоп в окупованій Ялті приніс руйнування і людські жертви. Кількість постраждалих досягла майже 20 осіб, один загиблий.