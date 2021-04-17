У Криму огризнулися на порівняння Зеленським півострова з Чорнобилем

Володимир Зеленський порівняв захоплений Крим з Чорнобилем / Reuters

В захопленому Росією Криму нервово відреагували на заяву президента Володимира Зеленського, який сказав, що тимчасово окуповані Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей без України будуть "мертвими територіями", на яких буде гірше жити, ніж у Чорнобилі.

Як заявила глава громади півострова Анастасія Гридчина, Зеленському варто подивитися, у що він перетворив свою країну, а не порівнювати Крим і Донбас з Чорнобилем, передає РІА Новості.

"Поки Зеленський намагається міркувати і відпрацьовувати гроші західних кураторів про так звані мертві зони, Україна вже стала мертвою зоною. Гірше життя, ніж зараз на Україні, складно собі уявити", — сказала вона.

За словами Грідчиної, через дії Зеленського українці нібито тікають до Росії і Європи в пошуках кращого життя.

"Невже ці фактори не привід для занепокоєння українського уряду", - додала вона.

читайте також"Псковських десантників" перекинули до адмінкордону Криму з Україною

Раніше Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, що тимчасово окуповані Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей без України будуть "мертвими територіями", на яких буде гірше жити, ніж у Чорнобилі.

За словами президента, повернення тимчасово окупованих територій є одним з найскладніших питань.