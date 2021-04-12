У Криму окупанти пояснили, чому в будинках жителів ллється брудна вода

Росіяни-окупанти поскаржилися на те, що в Криму в 2019 і 2020 роках було маловоддя. І воно ж прогнозується і зараз, тому кримчанам не вистачає води.
Забруднення води в будинках жителів Керчі (захоплений Росією Крим) трапилося минулого тижня через технічні проблеми. Про це заявила "віцепрем'єр уряду Криму" Світлана Маслова, повідомляє агентство Інтерфакс.
"Це пов'язано з аварійними ситуаціями, вони ліквідувані. Бригади здійснювали скидання води та промивку водопровідних труб. Зараз ситуація з якістю води повинна стабілізуватися", - пояснила вона.
За словами Маслової, каламутність води в Керчі перевищувала всілякі межі, а колір говорив про те, що вода більше була схожа на технічну.
Вона також нагадала, що в Криму в 2019 і 2020 роках було маловоддя. І воно ж прогнозується і в 2021 році. Кримчанам не вистачає води. У ряді міст півострова воду подають за графіком, а люди регулярно скаржаться на те, що отримують каламутну і брудну воду.
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Водна блокада Криму - про що повідомлялося раніше:
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.
- 25 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води в анексований Росією Крим тільки в разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
- 27 березня так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, коментуючи заяву Кравчука, заявив, що Крим за допомогою федерального центру гідно розв'яже проблему з водопостачанням.
- 28 березня так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлений трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.