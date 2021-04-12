У Криму окупанти пояснили, чому в будинках жителів ллється брудна вода

У Криму окупанти пояснили, звідки брудна вода в будинках кримчан / Reuters

Забруднення води в будинках жителів Керчі (захоплений Росією Крим) трапилося минулого тижня через технічні проблеми. Про це заявила "віцепрем'єр уряду Криму" Світлана Маслова, повідомляє агентство Інтерфакс.

"Це пов'язано з аварійними ситуаціями, вони ліквідувані. Бригади здійснювали скидання води та промивку водопровідних труб. Зараз ситуація з якістю води повинна стабілізуватися", - пояснила вона.

За словами Маслової, каламутність води в Керчі перевищувала всілякі межі, а колір говорив про те, що вода більше була схожа на технічну.

Вона також нагадала, що в Криму в 2019 і 2020 роках було маловоддя. І воно ж прогнозується і в 2021 році. Кримчанам не вистачає води. У ряді міст півострова воду подають за графіком, а люди регулярно скаржаться на те, що отримують каламутну і брудну воду.

читайте такожКремль готується до війни за воду в Криму

Водна блокада Криму - про що повідомлялося раніше: